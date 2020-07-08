Binlerce yıl sonra bu hale geldi, ilginç şekilleri ile dikkat çekiyor - Son Dakika

Binlerce yıl sonra bu hale geldi, ilginç şekilleri ile dikkat çekiyor

Binlerce yıl sonra bu hale geldi, ilginç şekilleri ile dikkat çekiyor Tokat'ın Niksar ilçesinde kayaların aşınmasıyla oluşan ve görünümü nedeniyle 'dilim yayalar' adı verilen dağlık alan jeolojik yapısı ile dikkat çekiyor.

Binlerce yıl sonra bu hale geldi, ilginç şekilleri ile dikkat çekiyor

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TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde kayaların aşınmasıyla oluşan ve görünümü nedeniyle 'dilim yayalar' adı verilen dağlık alan jeolojik yapısı ile dikkat çekiyor.

Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde dağlık alanın bir kısmının çökmesi ile oluşan doğal güzellik Kapadokya'da ki kayaları andırıyor. Binlerce yılda yağmur sularını ve rüzgarın etkisi ile aşınarak dilim şeklinde görüntülerin oluştuğu kayalar, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ağırlıyor. İlginç yer şekilleri farklı renkler ve irili ufaklı meydana gelen oluşumlar yaklaşık 5 kilometrekare alanda bulunuyor. Ekoturizm ve jeoturizm açısından değerlendirilmesi beklenen kayalık alanın bölgeye değer katması bekleniyor.

Turizme kazandırılması hedefleniyor

Gökçeli Belde Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu, çok eski bir oluşumu gizli bir hazine olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kapadokya'ya benzeyen bölgenin turizme kazandırılmasını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Koyuncu, "Burası ne kadar bir yılda oluşmuş araştırılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz. Eşsiz doğa manzarası olan bölgenin beldemize ve ilçemize değer katacağını düşünüyoruz. Buradan yetkililere bu hazinenin değerlendirilmesi için bizlere destek olmasını bekliyoruz" dedi.

Kapadokya, Gökçeli, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binlerce yıl sonra bu hale geldi, ilginç şekilleri ile dikkat çekiyor - Son Dakika
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