Bipolar hastası kadını Adana'da fuhşa sürüklediler - Son Dakika

Bipolar hastası kadını Adana'da fuhşa sürüklediler

06.01.2021 10:12
Bipolar hastası kadını Adana'da fuhşa sürüklediler, System.String[]

Niğdeli H.A, fuhuşa sürüklenen bipolar bozukluk hastası eşini Adana'da arıyor.

Niğdeli H.A, fuhuşa sürüklenen bipolar bozukluk hastası eşini Adana'da arıyor. Karısına seslenen H.A., "Çaresizim. Ne olur evine dön. Seni fuhşa sürükleyenleri adalete teslim edelim" dedi.

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan H.A. (51) ve M. A.(43) çifti 20 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten biri erkek 3 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, 19 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığı olan ancak son 1 yıldır hastalığının şiddeti artan M. A., geçen 8 Kasım tarihinde sosyal medyadan tanıştığı kişilerle görüştükten sonra evden kaçarak Adana'ya geldi. Burada taksici olduğu öne sürülen Okan isimli biriyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. Eşi H.A.'nın polise kayıp ihbarı yapması üzerine bulunan M.A. tekrardan Niğde'ye gönderildi ve sağlık problemleri nedeniyle Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılıp tedavi olmasına karar verildi.

Ancak M.A. Adana'ya gelip, fuhşa yapmaya devam etti, ailesinin telefonlarına bakmamaya başladı. Eşinin kayıp ihbarı üzerine polisin bulduğu M.A, evden kendi rızasıyla gittiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

"KIZLARI DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI"

18 Aralık Cuma günü M.A., Niğde'de bulunan kızı G.'yi (15) ve P.'yi (14) aradığı, 'Kızım eldeki çeyrek altını bozdurup, Adana' ya kaçıp gelin' demesi üzerine 2 kızın kaçtığı ancak bu sırada da 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öğrenildi. Bu olayı üzerine devlet 2 kızı alıp yurda yerleştirirken poliste cinsel istismarı gerçekleştiren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan H.A. tarafından eşinin kendisi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve 'Beni rahat bırak, fuhuş yapmama engel olma' dediği iddia edildi.

Eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana'ya gelen H.A., "Bu hastalığı nedeniyle bazı kişiler eşimin evden kaçmasına sebep oldu. Eşime hem cinsel istismarda bulundular hem de fuhşa sürüklediler. Eşime kim tarafından fuhuş yaptırılıyorsa bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Ben Niğde Bor Aile Mahkemesi'nde eşimin yakalanıp hastaneye yatırılması gerektiğine dair karar çıkarttım. Adana'da taksici Okan diye birinin eşimi sürekli otellere getirip götürdüğü bilgisine ulaştım. Benim eşimin akli dengesi yerinde değil. Kim ne derse onun peşinde gidiyor. Kim ne derse onun dediğini yapıyor. Ben eşimi fuhşa sürükleyenlerin, fuhuş yaptıranların araştırılıp bulunmasını ve gerekli cezai işlem yaptırımlarını istiyorum" diye konuştu.

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERSİNLER"

Korktuğunu ve çocuklarını yurttan geri almak istediğini belirten H.A., daha sonra şunları söyledi:

"Eşimi devletin bulup hastaneye yatırmasını ve tedavi altına almasını istiyorum. Korkuyorum. Şuanda çocuklarım eşim tarafından bırakıldığı için cinsel istismar nedeniyle devlet tarafından yurda yerleştirildi. Eşim çocuklarına telefon açtığında çocuklarım evden kaçıyorlar ve bu kaçma esnasında gece eve gelmiyorlar. Ben endişe ve şüphe içerisinde polise gittiğimde sabah çocuklarım bulundu ancak çocuklarımın cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Eşimin akli dengesi yerinde olmadığı için karşısındakiler cinsel istismarda bulunuyor. Bunların araştırılıp tespit edilip adalet önünde hesap vermesini istiyorum. Şuan çaresizim. Bana biran önce yardım etmelerini ve eşimin bu durumdan kurtarılmasını istiyorum."

"SESİMİ DUY VE ÇOCUKLARININ YANINA DÖN"

Eşinin de kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen H.A., "Geçen 90 gün uzaklaştırma kararı aldırmış. Ben kendisini arayıp sorduğumda ise bana, 'Bu uzaklaştırma kararı olmazsa sen benim yanıma yaklaşırsın. Benim fuhuş yaptığımı engellemek için bu yola başvurdum' diyor. Ben çaresizim" diye konuştu.

Eşine dönmesi için seslenen H.A., "Eşim, çocuklarımız yuvada. Oğlunun durumunu biliyorsun. Evin kirasını ödeyemedim. Elektrik ve suyum kesik. Seni kimler fuhşa sürüklüyorsa gel adalete teslim edelim. Bu sesimi duy ve çocuklarının yanına dön. Hem maddi hem de manevi olarak çaresizim. Çocuklarında seni özlüyor, bizde seni özlüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiftin oğullarının annesinin sosyal medya hesabına girdiği ve orada konuştuğu erkeklerle mesajları ortaya çıktı. M.A., konuştuğu erkeklere cinsel içerikli mesajlar attığı görüldü.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Bipolar Bozukluk, Adana, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bipolar hastası kadını Adana'da fuhşa sürüklediler - Son Dakika


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