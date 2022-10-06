Bir Peri Masalı 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Bir Peri Masalı 3. Bölüm Fragmanı

06.10.2022 09:43

Medyapım imzalı dizimiz Bir Peri Masalı, her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Medyapım imzalı dizimiz Bir Peri Masalı, her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

"Aranızdaki rekabet aileye zarar verirse çok başka konuşuruz... Ben daha ölmedim!" ?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

Oyuncular:

Alina Boz

Taro Emir Tekin

Nazan Kesal

Mustafa Mert Koç

Hazal Filiz Küçükköse Müfit Kayacan

Kadir Çermik

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Kaynak: DailyMotion.com

Med Yapım, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Peri Masalı 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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