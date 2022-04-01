'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.
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Oyuncuları:
Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)
Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL
atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN
Son Dakika › TV › Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Fragmanı | Artık tek aile! - Son Dakika