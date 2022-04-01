Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Fragmanı | Artık tek aile! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Fragmanı | Artık tek aile!

01.04.2022 09:43

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

YORUMLAR
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Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Yeni bölümde Züleyha ve Hakan yüzleşecek! Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Yeni bölümde Züleyha ve Hakan yüzleşecek! Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 131 sporcu Trabzon'a geldi Ukrayna'daki futbol kulüplerinin altyapısından 131 sporcu Trabzon'a geldi

TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Fragmanı | Artık tek aile! - Son Dakika


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