Birbirimizi tanıyoruz

Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi. Başka soru almayan Esmersoy, mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya devam etti.