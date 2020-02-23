Birbirimizi tanıyoruz - Son Dakika
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Birbirimizi tanıyoruz

7 saat önce

Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

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Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi. Başka soru almayan Esmersoy, mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya devam etti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:18 
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