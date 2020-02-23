Birbirimizi tanıyoruz
7 saat önce
Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.
Berk Suyabatmaz'la evliliği geçen eylül ayında sona eren ünlü sunucu, muhabirlerin Allan Hakko ile aşk yaşadığı iddialarını sorması üzerine gülümseyerek "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi. Başka soru almayan Esmersoy, mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:18
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