Bircan Bali\'den Zuhal Topal\'a sert sözler: Uykularınız kaçacak, bekleyin

Sunucular Bircan Bali ve Esra Balamir’in programında Zuhal Topal’ın kıyafet tercihleri üzerinden yapılan yorumlar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Eleştirilerin ardından Topal’dan açıklama gelirken, Bircan Bali de sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımlarla polemiği bir adım daha ileri taşıdı.

Programda yapılan değerlendirmelere yönelik gelen tepkiler sonrası konuşan Zuhal Topal, kendisine destek veren takipçilerine teşekkür ederek sert eleştirileri çok da ciddiye almadığını ifade etti. Topal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'BANA YAZILSAYDI SOKAĞA ÇIKAMAZDIM'

"Sunucu muymuş o, ben bilmiyorum. Ben yurt dışındaydım, eşim böyle bir durum olduğunu söyledi. Sonrasında bazı şeyleri gösterdi. Sağ olsun yıllardır beni takip eden, evlerinden biri gibi gören izleyiciler çok güzel cevaplar vermiş. Benim ayrıca bir şey söylememe gerek yok. Ben zaten o tip insanları çok muhatap almam.

Öyle yorumlar yapmak için belli bir eğitim, bilgi ve altyapı gerekir. Benim aile terbiyem de buna izin vermez. Zaten insanlar gereken cevabı vermiş. Onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben herhalde sokağa çıkamazdım. Geçmiş olsun hepsine."

BİRCAN BALİ'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Zuhal Topal’ın bu sözlerinin ardından Bircan Bali sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. Bali, oldukça sert ifadeler kullanarak tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı.

Bali paylaşımında, "Sürekli Seda ablanın artığı olan formatlara talip olan kadın değil mi? Yıllarca kurgulu programlar yapıp insanları kandıran programlar yerine, altyapı gerektiren işler yapılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bali, Topal’ın kendisini tanımadığını söylemesine de gönderme yaparak, "Allah kimseye ismini bile bilmiyorum dediği birinin haberlerini ve yorumlarını saatlerce okuyacak kadar boş vakit vermesin" dedi.

'DAHA SÖYLEYECEKLER VAR' MESAJI

Paylaşımlarında tartışmanın devam edebileceğinin sinyalini de veren Bircan Bali, "Daha da dur, acayip bir şey daha söyleyeceğim. Uykularınız kaçacak, bekleyin" sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan Bali, bazı isimlerin kendisine özel olarak ulaştığını iddia ederek çeşitli göndermelerde de bulundu. İkili arasında yaşanan bu söz düellosunun önümüzdeki günlerde nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.