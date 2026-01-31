Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde annesine ait ilaçları içen çocuk zehirlendi.
Kırsal Divriği Mahallesinde, oyun oynadığı sırada annesine ait ilaçları bularak içen H.G. (2) zehirlendi. Durumun yakınları tarafından fark edilmesi üzerine Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G. tedavi altına alındı.
H.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te İlaç İçen Çocuk Zehirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?