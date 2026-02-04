Birecik'te Motosiklet Kazası - Son Dakika
Birecik'te Motosiklet Kazası

04.02.2026 11:35
Birecik'te devrilen motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi, sağlık durumu iyi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi Meydan Mahallesinde meydana geldi. Yolda seyreden F.A. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenerek yaralanan motosikletli ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesiyle sürücünün metrelerce sürüklendiği, vatandaşların hızla yaralı sürücünün yardımına koştuğu görüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Birecik'te Motosiklet Kazası
