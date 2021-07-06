Osmaniye'de, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında yüzde 50 hibeyle 'Bireysel Sulama Sistemleri' başvuruları kabul edilen üreticilerle hibe sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi' hakkındaki tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından 01-30 Mart tarihleri arasında üreticiler tarafından yapılan yüzde 50 hibe destek başvurularının sonuçları açıklandı. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuru yapan 71 üreticiden 66'sı yüzde 50 hibe almaya hak kazandı. Başvuruları onaylanan 66 üreticiyle hibe sözleşmesi imzalandı.

2007 yılından beri bireysel sulama sistemlerine destekleme verildiği ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü, "Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırmak amacıyla pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bakanlığımızca bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği verilmektedir. Bu yıl başvurular 1 Mart 2021 tarihinde başlamış olup 30 Mart 2021 tarihinde sona ermiştir. İlimize toplam 71 adet proje başvurusu yapılmıştır. Hibe sözleşmesi imzalayan 66 adet yatırımcımıza 4.708.122,78 TL hibeye esas tutar olmak üzere toplam 2.354.061,39 TL hibe ödeme yapılacaktır. Bireysel sulama sistemleri konularında hibe sözleşmesi imzaladığımız tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu. - OSMANİYE