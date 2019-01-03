Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da
41 dakika önce
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka
, Anadolu Efes
'ten eski oyuncusu Birkan Batuk
'u yuvaya döndürdü.
Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding
'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
ve A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden
'le de temaslarını sürdürüyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
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