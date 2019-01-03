Son Dakika Haberleri: Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da

Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da

41 dakika önce

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.

Birkan Batuk Pınar Karşıyaka'da, System.String[]


TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıktıktan sonra kaptan Erdi'yi kadro dışı bırakıp oyunculara para cezası kesen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'ten eski oyuncusu Birkan Batuk'u yuvaya döndürdü.

Kariyerinde 2009-2012 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terleten 29 yaşındaki şutör guard sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Transfer yasağını takımın isim sponsoru Yaşar Holding'in desteğiyle açan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve A Milli Takım'ın NBA patentli pivotu Semih Erden'le de temaslarını sürdürüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka, Spor
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