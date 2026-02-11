AVCILAR Spor Kulübü tarafından düzenlenen Birlik ve Dayanışma Gecesi; spor, yerel yönetim ve sivil toplum camiasını bir araya getirdi. Organizasyon, kulübün kurumsal vizyonunu ve Avcılar ilçesiyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ünlü DJ Kadir Çetin'in sunduğu ve yoğun katılımla gerçekleşen gerçekleşen gece; Avcılar Belediyesi Başkan Vekili Yüksel Can'ın yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, kulüp yönetim kurulu üyeleri, sporcular, sponsorlar, davetlilerin yanı sıra çok sayıda sporseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Avcılar Spor Kulübü Başkanı Erkut Kısa, kulübün temel hedefinin sürdürülebilir başarı ve güçlü bir altyapı olduğunu belirterek, "Avcılar Spor Kulübü, yalnızca sportif başarıyı hedefleyen bir yapı değil; gençlere fırsat sunan, toplumsal birlikteliği güçlendiren ve Avcılar'ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan köklü bir kurumdur. Bu gece, birlik ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmek adına büyük önem taşımaktadır. Yönetim olarak kulübümüzü daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avcılar Belediyesi Başkan Vekili Yüksel Can da, Avcılar Spor Kulübü'nün ilçeye kattığı değere dikkat çekerek, "Avcılar Spor Kulübü, ilçemizin önemli markalarından biridir. Spor, gençlerimizin gelişimi ve toplumun kaynaşması açısından büyük bir öneme sahiptir. Avcılar Belediyesi olarak sporu ve sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" sözleriyle sporun toplumsal rolüne dikkat çekti.

Kulübün geçmiş dönem faaliyetleri ve sportif başarıları hakkında bilgilendirme yapılan, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve projelerin paylaşıldığı, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği etkinlikte, Avcılar Belediyesi Folklor Ekibi de gösterileri ile geceye renk kattı.