Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (1)
51 dakika önce
UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı.
UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda 1 polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.
? Uşak
'ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak yaşamını yitirdi. - Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:06 Kaynak: DHA
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