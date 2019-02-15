Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (1)

Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (1)

51 dakika önce

UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı.

Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (1), System.String[]
UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislere ateş açtı. Olayda 1 polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

? Uşak'ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak yaşamını yitirdi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:06 Kaynak: DHA

Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi

Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek İşsizlik Rakamları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:57:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]