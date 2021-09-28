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Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza - Son Dakika

Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza

28.09.2021 16:53
Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza, System.String[]

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'ın (32) kamyonun çarpmasıyla öldüğü kazanın davasında karar çıktı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bisiklet sürücüsü Zeynep Aslan'ın (32) kamyonun çarpmasıyla öldüğü kazanın davasında karar çıktı. 3 sanığa da iyi hal indirim uygulanan kararda, şoför Aycan Yörük 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl 6 ay, yol çalışmasında görevli İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde geçen 14 Ekim'de Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. Sanıkların, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp karşı şeridi kapatarak ilerlerken banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp ölümüne neden olduğu belirtildi. Davanın 1 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında ise tutuklu sanık Yörük tahliye edildi. Savcı mütalaasında sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.ZEYNEP'İN AİLESİ EN AĞIR CEZAYI İSTEDİKarar duruşması bugün Menemen 1'inci Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Aycan Yörük'ün yanı sıra Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan, babası Reşat Kemal Aslan ve taraf avukatları katıldı. Hakimin söz verdiği Aslan ailesinin avukatları Suat Selman Saloğlu ve Cansu Koç, sanıkların üçünün de 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanmaları gerektiğini savundu. Söz alan Zeynep'in babası Reşat Kemal Aslan da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini belirtip, "Kızım, araçları geçmekte iken sanık sürücü tarafından kendisine çarpılmıştır. Sanıklar için en üst sınırdan ve indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ediyorum" dedi. Anne Nurten Aslan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.'ARACIN BAŞKA YERİNE ÇARPSA VEFAT ETMEYECEKTİ'Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Aycan Yörük, Zeynep Aslan'ın kendisine çarptığını ileri sürdü. Yörük, "Ben o yolu 10 yıldır kullanıyorum. Orada kavşak olduğunu bildiğim için yavaşlayarak araçların bulunduğu yeri, karşı şeridini kontrol ettim. Uzaktan gelen aracın mesafesinin yeterli olduğunu düşünüp sollama yaptım. Bu sırada 'Dur' levhasına uymayan Zeynep Aslan'ın bana çarpmasıyla olay meydana geldi. Eğer hızlı olsaydım aracın altına girerdi. Aracın sert yerine çarptığı için vefat etti. Başka bir yere çarpsa vefat etmeyecekti.  Olay mahallinde yolun kenarında bulunan ağaçlar nedeniyle birbirimizi göremezdik. Yolum dümdüz. O benim solumdan, önüme çıkmıştır" dedi.Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Hakimin son sözünü sorduğu Yörük, "Suçsuzum. Kardeşime bile bile bir şey yapmadım" diye konuştu.Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık Aycan Yörük'e, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ardından bu cezası iyi hal indirimiyle 5 yıl 6 ay hapse çevrildi.  Yörük'ün E sınıfı ehliyetine de 1 yıl boyunca el konuldu. Diğer sanıklar İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise önce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Andından duruşmalardaki iyi halleri göz önüne alınıp, indirimle 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza
Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza

Zeynep Aslan, Bisiklet, Karataş, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza - Son Dakika
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