Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hal Kavşağı'nda 11 Ocak'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki A.E, tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen A.E'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
