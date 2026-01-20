Bisikletli Çocuğun Ölümü Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
Bisikletli Çocuğun Ölümü Davasında Yargılama Devam Ediyor

20.01.2026 13:30
Adana'da bisikletli çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanması sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren K. ile kazada yaşamını yitiren Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Eren K, olay günü aracını hızlı kullanmadığını öne sürdü.

Araçla seyir halindeyken Muhammet Miraç Çam'ın aniden önüne çıktığını iddia eden Eren K, "Talihsiz bir olay meydana geldi. Asla böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Pişmanım ve çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Muhammet Miraç Çam'ın müşteki babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, ilk bilirkişi raporuna göre tali kusurlu olması, muhtemel ceza miktarı ve gelinen aşama neticesinde sadece yeni bilirkişi raporunun beklenmesi dikkate alınarak sanığın bu aşamada tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme hakimi, olay yerinde yapılan keşif sonucunda kazaya karışan otomobilin hızı ve sanığın kusur durumunun tespit edilmesi için istenen yeni bilirkişi raporunun beklenmesine, bu aşamada Eren K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesinde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 17 Kasım 2025'te 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde Muhammet Miraç Çam'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü Eren K, daha sonra polis merkezine teslim olmuştu. Sürücü Eren K, 18 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılık tarafından Eren K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

