Bismil Belediyesinden Eğitime Destek

Görevlendirme yapılan Bismil
Belediyesi okul öncesi eğitime destek sunuyor.
Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel
, belediye olarak eğitime yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda geleceğe de katkı sunduklarını söyledi.
Yüksel, şunları kaydetti:
"Okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimiz de okul öncesi eğitime çok büyük önem veriyor. Okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de önemli bir destekte bulunuyoruz. 12 prefabrik anaokulu inşa ettik. Aynı zamanda anaokullarımıza malzeme, kırtasiye ve tadilat yardımında bulunuyoruz."
Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak
, köy okullarının oyuncak, halı, masa gibi taleplerinin olduğunu, kendilerine gelen talepleri Bismil Belediyesine ilettiklerini aktardı.
Ak, belediyenin de okullara malzeme desteği verdiğini kaydetti.