BIST 100 Endeksi Günü 12.369,89'dan Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,72 puan azalarak 12.369,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,27 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.425,88 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.323,66 puanı, en yüksek 12.444,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 12.369,89 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 33,35 puan ve yüzde 0,25 azalışla 13.522,35 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,72 ve hizmetler endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 54'ü geriledi, 3'ü yatay seyretti. Türk Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 609 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 609 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0623, satışta 43,2348 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0464, satışta 43,2189 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1654, sterlin/dolar paritesi 1,3454 ve dolar/yen paritesi 158,291 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 65,5 dolardan işlem görüyor.