BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

08.01.2026 13:43
BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,70 kayıpla 11.944,76 puana geriledi. 76 hisse değeri düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kaybederek 11.944,76 puana geriledi.

Dün 12.028,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,10 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,08 puan ve yüzde 0,70 azalışla 11.944,76 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.916,84 puanı, en yüksek 12.065,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,5, hizmetler endeksi yüzde 1,1, teknoloji endeksi yüzde 0,3 ve sanayi endeksi yüzde 1,2 düştü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken, 76'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Türk Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 432 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,83, bileşik getirisi yüzde 36,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0530 liradan, avro 50,3920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 432 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 artışla 60,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

