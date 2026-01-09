BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

09.01.2026 13:33
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 artışla 12.136,81 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kazanarak 12.136,81 puana çıktı.

Dün 12.087,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,22 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,84 puan ve yüzde 0,4 artışla 12.136,81 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.081,79 puanı, en yüksek 12.199,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,14, mali endeks yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,09 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 56'sı düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 472 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,07, bileşik getirisi yüzde 36,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1050 liradan, avro 50,2700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 472 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

