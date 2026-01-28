BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

28.01.2026 13:32
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 13.347,99 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 13.347,99 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 241 puan ve yüzde 1,84 artışla 13.347,99 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 109 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi ise yüzde 2,22 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,27 ile inşaat, en fazla düşen ise yüzde 0,68 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, risk iştahı temkinli bir seviyede seyrederken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla birlikte alıcılı bir seyirde tamamlarken 13.386,68 puanı görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.600 puanın direnç, 13.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

