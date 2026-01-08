BIST 100 Güne Artışla Başladı - Son Dakika
BIST 100 Güne Artışla Başladı

08.01.2026 10:16
Borsa İstanbul'da BIST 100, güne %0,05 artışla 12.034,94 puandan başladı, tüm zamanların en yüksek kapanışı yapıldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 yükselişle 12.028,84 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.034,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de içinde bulunduğu istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün dün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden alınan sinyallerde ABD iş gücü piyasasında kademeli ama belirgin bir soğumanın öne çıktığını ifade ederek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularından alınacak sinyallerin ülkedeki istihdam piyasası hakkında daha çok bilgi vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

