BIST 100 Rekorla Başladı

21.01.2026 10:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,27 artışla 12.839,89 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 12.805,81 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.914,06 puana çıkardı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,08 puan ve yüzde 0,27 artışla 12.839,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik adımlar atmasıyla küresel piyasalarda risk algısı yükselirken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

Jeopolitik ve tarife gerilimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankasında (Fed) mevcut başkan Jerome Powell'ın ardından koltuğa kimin oturacağı merak edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada yeni başkan adayının önümüzdeki hafta Trump tarafından açıklanabileceğini belirtti.

Analistler, yeni Fed başkanının Trump'ın düşük faiz politikasını sürdürmesinin kısa vadede piyasalarda olumlu karşılanabileceğini, ancak orta ve uzun vadede bankanın bağımsızlığına yönelik endişeleri artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

