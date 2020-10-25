Bitcoin 13,000 doların üzerinde

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının yanında, artan üretim maliyetleri de kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i 13,000 doların üzerine taşıdı.

Kripto para piyasaları analisti Charles Edward'ın hesaplamaları, bir Bitcoin'in hazırlama maliyetinin Haziran ayında 11,000 doları bulduğunu gösteriyor. Analistlere göre, üretim maliyetinin hızlı artması nedeniyle Bitcoin madencileri, ürettikmeri birimleri satmaktan kaçınıyorlar; bu nedenle de artan talep ile fiyatlar yükseliyor.