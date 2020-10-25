Bitcoin 13,000 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin 13,000 doların üzerinde

25.10.2020 08:27
Bitcoin 13,000 doların üzerinde, System.String[]

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının yanında, artan üretim maliyetleri de kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i 13,000 doların üzerine taşıdı.

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının yanında, artan üretim maliyetleri de kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i 13,000 doların üzerine taşıdı.

Kripto para piyasaları analisti Charles Edward'ın hesaplamaları, bir Bitcoin'in hazırlama maliyetinin Haziran ayında 11,000 doları bulduğunu gösteriyor. Analistlere göre, üretim maliyetinin hızlı artması nedeniyle Bitcoin madencileri, ürettikmeri birimleri satmaktan kaçınıyorlar; bu nedenle de artan talep ile fiyatlar yükseliyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.49 artışla 13,295 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacmi 246.32 milyar dolar ile 250 milyar dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin'in bir haftalık yükselişi de yüzde 17'yi buldu.Kripto para piyasalarda, haftanın son iş gününde 107.54 milyar doları bulan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler nedeniyle 77.55 milyar dolara çekildi.Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 34 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Zayıf işlemlere karşın, piyasadaki genel yükselişin etkisiyle, toplam piyasa hacmi 402.51 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar dolarğ aştı.Toplam 7,500 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,612 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.49 artışla 13,295.76 dolar,2. Ethereum yüzde 0.90 artışla 415.99 dolar,3.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.67 artışla 0.25 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.86 artışla 274.38 dolar,6.Chainlink yüzde 4.97 artışla 12.76 dolar,7.Binance Coin yüzde 0.76 artışla 30.90 dolar, 8.Litecoin yüzde 5.89 artışla 58.56 dolar,9.Polkadot yüzde 2.71 artışla 4.34 dolar,10.Cardano yüzde 0.52 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu. Önde gelen kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarının 20 Ekim tarihi itibarıyla iki yıldan bu yana ilk kez 2.5 milyon adetin altına düşmesi, Bitcoin sahiplerinin "borsalardan uzaklaştığı" yorumlarına neden oluyor.CoinTelegraph'da yer alan bir analizde, Glassnode verilerinin Bitcoin miktarının çok azaldığını gösterdiği belirtilerek, "yatırımcılar, Bitcoin'e güvendikleri için paralarını soğuk cüzdanlarına taşıyor ve uzun vadeli yatırım hedefliyor" denildi. (Grafik)


Bitcoin 13,000 doların üzerinde

Bitcoin, Haziran, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 13,000 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı
Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı         
08:23
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu         
21:37
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar         
11:27
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 08:36:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin 13,000 doların üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei