Bitlis-Baykan Yolu Ağır Vasıtalara Kapandı

Bitlis-Baykan kara yolu yoğun kar nedeniyle geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde etkisini sürdüren yoğun kardan dolayı bazı tedbirler alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Baykan-Bitlis kara yolunda tır ve kamyon gibi araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."