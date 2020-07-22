Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapımı devam eden çalışmaları denetledi.

8 Ağustos, Taş, Yükseliş ve Hersan mahallelerinde yürütülen istinat duvarı, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Tanğlay, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Tanğlay, "Önceliğimiz Bitlis halkının mutluluğudur. Bu nedenle hangi noktada eksiğimiz varsa vatandaşlarımızdan da gelen talepler doğrultusunda gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.