Bitlis'te 111 Köy Yolu Kapanmıştır - Son Dakika
Bitlis'te 111 Köy Yolu Kapanmıştır

10.01.2026 12:59
Bitlis'teki kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı, yol açma çalışmaları başladı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve ilçelerine bağlı 111 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının İl Özel İdaresi'ne bağlı 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarına başlandığı, yağış durumuna göre kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ile Karayolu ekipleri de kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer yandan kent merkezine son 24 saatte 20 santimetre kar yağdığı, yerdeki toplam kar kalınlığının 1 metre 70 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, çığ ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA

