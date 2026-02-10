Bitlis\'te 125 Köy Yolu Yeniden Açıldı

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 165 köy ve mezra yolundan 125'i yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis genelinde dün etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 165 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 70 iş makinesi ve 90 personelin görev aldığı çalışmalar sonucu kapanan yollardan 125'i yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 40 yerleşim yeri yolunda, çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kent merkezinde de kar kalınlığı, yer yer 70 santimetreyi buldu. Öte yandan kent merkezindeki binaların çatılarında biriken kar yığınları, tehlike oluşturuyor. Bazı binaların çatılarından düşen kar kütleleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.