Bitlis'te bir araçta ruhsatsız tabanca ile 14 fişek ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te bir araçta ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör ile 14 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün durumundan şüphelenilen bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Ekiplerce araçta yapılan aramalarda 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, araçtaki şüpheli S.D'nin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.