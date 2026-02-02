Bitlis'te Heyelanlar Yol Kapattı - Son Dakika
Bitlis'te Heyelanlar Yol Kapattı

02.02.2026 22:49
Hizan ve Mutki'de heyelanlar sonucu kapanan yollar, ekiplerin çalışmalarıyla açıldı.

BİTLİS'in Hizan ve Mutki ilçelerinde etkili olan yağışların ardından bazı köy yollarında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları ulaşımı engelledi. Kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden açıldı.

Hizan ilçesine bağlı Erencik-Ekintepe- Karbastı, Çayır-Yerkıran-Bozpınar, Nuh, Akşar-Ağılözü-Ballıca ve Keçeli grup köy yolları yağış sonrası yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle müdahalede bulunarak yolları kapatan toprak ve kaya parçalarını temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Mutki ilçesine bağlı Ballı ve Kovanlı grup köy yoluna da dev kaya parçaları düştü. Kayaların yolu kapatması üzerine ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışma başlattı. Kısa sürede yol temizlenerek ulaşıma açıldı. Yetkililer, bölgede yağışların aralıklarla devam ettiğini belirterek, vatandaşları yeni heyelan ve toprak kaymalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

Kaynak: DHA

