Bitlis'te Karla Mücadele

BİTLİS'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy ve mezra yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bitlis Valiliği, kar nedeniyle kapanan 229 köy yolundan 139'unun yeniden ulaşıma açıldığını, kalan 90 köy yolunun da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtti. Kar kalınlığının 180 santimetreyi bulduğu kentte çalışmaların İl Özel İdaresi'ne ait 10 şantiyede 90 personel ve 72 iş makinesiyle yürütüldüğü kaydedildi. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının ise 2 metreyi buluyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,