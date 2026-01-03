Bitlis'te Karla Mücadele İncelemesi - Son Dakika
Bitlis'te Karla Mücadele İncelemesi

03.01.2026 18:39
Vali Karakaya, köy yollarının açılması için yürütülen çalışmaları inceledi ve personele teşekkür etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarının açılması için yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 3 bin 365 kilometrelik köy yolunun ulaşıma açık tutulması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan yol durumuyla ilgili bilgi aldı.

Karakaya, yoğun mesai harcayan personele kolaylıklar diledi.

Karakaya'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.

Kaynak: AA

