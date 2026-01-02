Bitlis'te Kış Engelleri - Son Dakika
Bitlis'te Kış Engelleri

02.01.2026 16:07
Bitlis'te yoğun kar nedeniyle vatandaşlar araçlarını çıkarmakta zorlanıyor, ulaşım aksamaları yaşanıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kent merkezi ile Hizan ve Ahlat ilçelerinde vatandaşlar karla kaplanan araçlarını çıkarmak için çaba gösteriyor.

İl genelinde 4 gündür süren yoğun kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar esaretinin yaşandığı il merkezi ve ilçelerde araçlar, tek katlı evler, trafik ışıkları ve trafik levhaları karla kaplandı.

Kara gömülü araçlarını bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, araçların üzerinde biriken karları temizlemek için de yoğun çaba sarf etti.

Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Hizan ilçesinde de araçlar kara gömüldü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde, iş yerleri ile evlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlemeye çalıştı.

Belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Karla kaplanan ilçe dronla görüntülendi.

Ahlat ilçesinde de karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ahlat Belediyesi ekipleri, mahalle yollarında, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bazı iş yeri sahipleri de kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara mama vererek beslenmelerini sağlıyor.

Kaynak: AA

