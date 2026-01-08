Bitlis'te Kış Koşullarında Ulaşım İçin Mesai - Son Dakika
Bitlis'te Kış Koşullarında Ulaşım İçin Mesai

Bitlis\'te Kış Koşullarında Ulaşım İçin Mesai
08.01.2026 21:24
Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, 648 yerleşim yerinde kış şartlarına rağmen ulaşım için çalışıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde etkili olan kış şartlarına rağmen ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 355 köy ve 288 mezra olmak üzere toplam 648 yerleşim yerinde, 3 bin 365 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibarıyla Bitlis genelinde sadece 6 köy yolu kapalı bulunurken, bu yolların da en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.

Karla mücadele çalışmaları, özellikle 112 Acil Sağlık ve diğer ekiplerin ulaşımını aksatmayacak şekilde öncelikli olarak yürütülürken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Yetkililer, olumsuz hava şartları devam etse de ekiplerin 7/24 esasına göre sahada olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te Kış Koşullarında Ulaşım İçin Mesai - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Bitlis'te Kış Koşullarında Ulaşım İçin Mesai - Son Dakika
