Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda

Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
31.12.2025 00:12
Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde bir kurt, Esentepe Mahallesi'nde dolaşırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahalle sakinleri, kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine indi. Mahalle arasında dolaşan kurt, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitlis'te kent merkezine kurt indi. Tatvan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine indi. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KENT MERKEZİNE KURT KAMERALARDA

Görüntülerde kurdun bir süre sokakta ilerlediği, ardından gözden kaybolduğu görüldü. Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu ifade etti.

Son Dakika Yerel Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehir merkezine kurt indi! O anlar kameralarda - Son Dakika
