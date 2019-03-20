Bitlis'te Terör Operasyonu
1 saat önce
Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Bitlis
'te düzenlenen terör operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, kent merkezi ile Ahlat
, Tatvan
ve Mutki
ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, "terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA
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