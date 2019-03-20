Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te Terör Operasyonu

1 saat önce

Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Bitlis'te Terör Operasyonu, System.String[]
Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Ahlat, Tatvan ve Mutki ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, "terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 17:25:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]