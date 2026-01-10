Bitlis'te TIR Buzlanan Yolda Kontrolden Çıktı - Son Dakika
Bitlis'te TIR Buzlanan Yolda Kontrolden Çıktı

Bitlis\'te TIR Buzlanan Yolda Kontrolden Çıktı
10.01.2026 19:57
Bitlis Adilcevaz'da buzlanan yolda kontrolden çıkan tır, trafiği durdurarak uzun kuyruklara neden oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, kayarak yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Adilcevaz-Erçiş karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, buzlanan yolda kayarak yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ulaşım bir süreliğine durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yetkililer, bölgede buzlanmanın devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

