Bitlis Valisi Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti - Son Dakika

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş değerlendirme toplantısına katılan Vali Oktay Çağatay, Türkiye'de kadın cinayeti ile uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığı nadir illerden biri olduklarını ifade etti.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfında (BETAV) düzenlenen toplantıya başkanlık yapan Çağatay, kentin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bunu bütün istatistiklere dayanarak gururla söylediğini belirten Çağatay, Türkiye'de kadın cinayeti ile uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığı nadir illerden biri olduklarını aktardı.

Kentin asayiş anlamında bu kadar huzurlu olmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Çağatay, bu başarının elde edilmesinde güvenlik güçlerinin büyük gayretlerinin olduğunun altını çizerek, Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'e teşekkür etti.

Bitlis'e gelenlerin huzur içinde gezintilerini yaparak kentten mutlu ayrılacağını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Geçmişte yaşanan teröre dair algı aslında Bitlis'te çok fazla yaşanmamış ama yine de ilimizde şehit verdiğimiz olaylar olmuş. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği çok sayıda olay yaşanmış. Bunu gururla söylüyorum. Bitlis tam bir huzur şehridir. Bitlis, terörün de artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden biridir. Bu manada İçişleri Bakanımızın yoğun telkinleri var. Arkadaşlarımız, vatandaşımızın asayişi ve terör konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini icra ediyorlar. Bu il merkezi ve ilçelerdeki arkadaşlarımızın emeği ve eseridir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Talimat ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Toplantıya, Emniyet Müdürü Celal Özcan, müdür yardımcıları, ilçe emniyet ve şube müdürleri katıldı.