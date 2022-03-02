Bitlis Valisi Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Valisi Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti

02.03.2022 17:17
Bitlis Valisi Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş değerlendirme toplantısına katılan Vali Oktay Çağatay, Türkiye'de kadın cinayeti ile uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığı nadir illerden biri olduklarını ifade etti.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş değerlendirme toplantısına katılan Vali Oktay Çağatay, Türkiye'de kadın cinayeti ile uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığı nadir illerden biri olduklarını ifade etti.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfında (BETAV) düzenlenen toplantıya başkanlık yapan Çağatay, kentin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bunu bütün istatistiklere dayanarak gururla söylediğini belirten Çağatay, Türkiye'de kadın cinayeti ile uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölüm vakasının yaşanmadığı nadir illerden biri olduklarını aktardı.

Kentin asayiş anlamında bu kadar huzurlu olmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Çağatay, bu başarının elde edilmesinde güvenlik güçlerinin büyük gayretlerinin olduğunun altını çizerek, Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'e teşekkür etti.

Bitlis'e gelenlerin huzur içinde gezintilerini yaparak kentten mutlu ayrılacağını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Geçmişte yaşanan teröre dair algı aslında Bitlis'te çok fazla yaşanmamış ama yine de ilimizde şehit verdiğimiz olaylar olmuş. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği çok sayıda olay yaşanmış. Bunu gururla söylüyorum. Bitlis tam bir huzur şehridir. Bitlis, terörün de artık kendisine yaşam bulamayacağı şehirlerden biridir. Bu manada İçişleri Bakanımızın yoğun telkinleri var. Arkadaşlarımız, vatandaşımızın asayişi ve terör konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini icra ediyorlar. Bu il merkezi ve ilçelerdeki arkadaşlarımızın emeği ve eseridir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Talimat ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Toplantıya, Emniyet Müdürü Celal Özcan, müdür yardımcıları, ilçe emniyet ve şube müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Vali Çağatay: 'Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir' Vali Çağatay: 'Bitlis, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesidir' Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar'dan Vali Çağatay'a ziyaret Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar'dan Vali Çağatay'a ziyaret

Uyuşturucu, Türkiye, Asayiş, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:50 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Çağatay, kentin en güvenli illerden biri olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement