Bitwise, SEC'e Spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) Başvurusu Yaptı - Son Dakika
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Bitwise, SEC'e Spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) Başvurusu Yaptı

Bitwise, SEC\'e Spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) Başvurusu Yaptı

Bitwise, dünyanın en büyük kripto para endeks fonu yöneticisi olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) çıkarma teklifiyle resmi başvuru yaptı. Bu başvuru, kripto para piyasalarında yenilikçi finansal ürünlerin geleceği hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

29.03.2024 00:25  Güncelleme: 00:30
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Kripto para piyasalarında yatırım fonları alanında önemli bir gelişme yaşandı. Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) çıkarma teklifiyle resmi başvuruda bulundu.

Kripto Piyasalarında Yeni Bir Dönemin Kapılarını Aralayacak Başvuru

Dünyanın en büyük kripto para endeks fonu yöneticisi Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot Ethereum borsa yatırım fonu (ETF) çıkarma teklifiyle resmi başvuru yaptı. Bitwise'ın bu hamlesi, kripto para piyasalarında yenilikçi finansal ürünlerin düzenleyici kurumlar nezdindeki geleceği hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Bitwise'ın başvurusu, piyasada SEC'in spot Ethereum ETF'leri için onay verme zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin hala yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Firmanın Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada SEC'in bekleyen başvuruları Mayıs ayında ele alacağını ve bu süreçte yeni ürün onaylarının ertelenmesinin daha yararlı olabileceğini belirtmişti.

Bitwise'ın spot Ethereum ETF başvurusu, spot Bitcoin ETF'lerinin Ocak ayından bu yana piyasada işlem görmeye başlaması ve kısa sürede 150 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşarak büyük bir başarı elde etmesi ışığında geldi. Piyasa gözlemcilerinin büyük bir kısmı, Bitwise'ın spot Ethereum ETF teklifinin de benzer bir başarı elde edeceğine ve SEC'ten onay alacağına inanıyor. Son olarak, Bloomberg'in ETF analistlerinin yakın zamanda yaptığı değerlendirmelere göre, bu tür bir borsa yatırım fonunun Mayıs ayında onay alma ihtimali yüzde 30 olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto Bitwise, SEC'e Spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) Başvurusu Yaptı - Son Dakika

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