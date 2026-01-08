Biyoteknoloji Vadisi'nde Akademi-Sanayi Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Biyoteknoloji Vadisi'nde Akademi-Sanayi Buluşması

Biyoteknoloji Vadisi\'nde Akademi-Sanayi Buluşması
08.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biyoteknoloji Vadisi, rektörlerin katılımıyla sanayi-akademi işbirliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Biyoteknoloji Vadisi, üniversite rektörlerinin katılımıyla sanayi-akademi işbirliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş'ın ev sahipliğindeki ziyarete, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yıldız, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz katıldı.

Akademisyenler ve BİOSB Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmede, sanayi ve akademi arasındaki işbirliği olanakları, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sürdürülebilir bir biyoteknoloji ekosisteminin inşasına yönelik konular ele alındı.

Heyet, Biyoteknoloji Vadisi'nde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİYOSAD ve BİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş, biyoteknoloji alanında sürdürülebilir bir ekosistem inşa etmenin yolunun, sanayi ile akademi arasında güçlü, sürekli ve karşılıklı beslenen bir işbirliğinden geçtiğine inandıklarını belirtti.

Biyoteknoloji Vadisi'ni üniversitelerin bilgi birikimiyle sanayinin üretim gücünü aynı zeminde buluşturan, nitelikli insan kaynağının yetişmesine ve ortak projelerin gelişmesine katkı sunan stratejik bir platform olarak konumlandırdıklarını aktaran Varlıbaş, "Yine 9 bine yakın akademisyene ev sahipliği yapan ve 3 üniversitemizin birlikte kurduğu SABİOTEK ile de önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor olacağız. Bu buluşmaların ve çalışmaların uzun vadeli ve somut işbirliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biyoteknoloji Vadisi'nde Akademi-Sanayi Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:21:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Biyoteknoloji Vadisi'nde Akademi-Sanayi Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.