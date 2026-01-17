Biyoteknoloji Vadisi, Slovenya'ya İlham Verdi - Son Dakika
Ekonomi

Biyoteknoloji Vadisi, Slovenya'ya İlham Verdi

17.01.2026 14:39
Slovenya'nın Biyoteknoloji Teknokenti projesine Türkiye'nin Biyoteknoloji Vadisi örnek oldu.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssü olarak konumlanan Biyoteknoloji Vadisi, Slovenya'nın Ajdovscina kentinde hayata geçirilmesi planlanan Biyoteknoloji Teknokenti projesine örnek model oldu.

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Ajdovscina Belediye Başkanı Tadej Beocanin, yüksek katma değerli ve ihracat odaklı vizyonu, planlı ve ölçeklenebilir yerleşim yapısı, kamu-özel sektör-akademi işbirliğine dayalı yönetişim anlayışı, sürdürülebilir altyapı ve su yönetimi uygulamalarıyla öne çıkan Biyoteknoloji Vadisi'ni ziyaret ederek, projede yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ekosistem hakkında bilgi aldı.

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, bu kapsamda Ajdovscina Belediye Başkanı Tadej Beocanin'e yapılan çalışmalar ve geliştirilen ekosistem hakkında bilgi verdi.

"Bu karşılıklı etkileşimi, kalıcı işbirliklerinin başlangıcı olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'ni kurgularken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin bilim ve teknoloji ekosistemlerini de dikkate alan bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Varlıbaş, sürdürülebilir altyapıdan su ve kaynak yönetimine, döngüsel ekonomiden AR-GE ve üretim entegrasyonuna kadar her unsuru, çevreyle uyumlu ve yüksek katma değer üreten bir sistem olarak ele aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün bu yaklaşımın, uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüşmesini son derece kıymetli buluyoruz. Biyoteknoloji Vadisi'nin uluslararası bir referans noktası olarak değerlendirilmesi, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki vizyonunun ve yetkinliğinin somut bir göstergesidir. Bugün gelinen noktada, ortaya koyduğumuz vizyon farklı ülkelerin kendi biyoteknoloji yapılanmalarını tasarlarken ilham aldığı bir çerçeve sunmaktadır. Bu karşılıklı etkileşimi, yalnızca bir ziyaret değil, uzun vadeli, çok paydaşlı ve kalıcı işbirliklerinin başlangıcı olarak görüyoruz."

"Biyoteknoloji Vadisi'nde edindiğimiz deneyim ve gözlemlerden yararlanmayı önemsiyoruz"

Ajdovscina Belediye Başkanı Tadej Beocanin de Biyoteknoloji Vadisi'ni yerinde görmekten ve ekosistemi yakından incelemekten büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Gözlemledikleri planlama yaklaşımının, sürdürülebilir altyapı çözümleri ve kamu-özel sektör-akademi işbirliğine dayalı yapının, biyoteknoloji alanında nasıl güçlü ve bütüncül bir ekosistem kurulabileceğine dair son derece ilham verici bir örnek sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ajdovscina'da hayata geçirmeyi planladığımız Biyoteknoloji Teknokenti projesinde, Biyoteknoloji Vadisi'nde edindiğimiz deneyim ve gözlemlerden yararlanmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin bu alanda ortaya koyduğu vizyon ve uygulama kapasitesi, uluslararası işbirlikleri açısından da güçlü bir referans niteliği taşıyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Slovenya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

