BlackRock Tokenleştirilmiş Fon ile Kurumsal Yatırımcıları Kriptoya Çekiyor - Son Dakika
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Finans

BlackRock Tokenleştirilmiş Fon ile Kurumsal Yatırımcıları Kriptoya Çekiyor

BlackRock Tokenleştirilmiş Fon ile Kurumsal Yatırımcıları Kriptoya Çekiyor

BlackRock, Ethereum gibi halka açık Blockchain ağlarını kullanarak tokenleştirilmiş bir fon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, kripto para birimleri ve akıllı sözleşme platformlarına yeni bir meşruiyet kazandırırken, kurumsal yatırımcıların bu alana olan ilgisini de artırıyor. BlackRock'ın bu adımı, şirketin kripto para alanında genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi.

26.03.2024 17:08  Güncelleme: 17:14
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BlackRock'ın Ethereum tabanlı tokenize fon planları, finansal teknolojinin sınırlarını genişletiyor ve Blockchain dünyasına kurumsal bir onay getiriyor.

BlackRock Tokenleştirilmiş Fon ile Kurumsal Yatırımcıları Kriptoya Çekiyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Ethereum gibi halka açık Blockchain ağlarını kullanarak tokenleştirilmiş bir fon piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, kripto para birimleri ve akıllı sözleşme platformlarına yeni bir meşruiyet kazandırırken, kurumsal yatırımcıların bu alana olan ilgisini de artırıyor.

Bernstein araştırma ve danışmanlık şirketinin analistleri Gautam Chhugani ve Mahika Sapra tarafından müşterilere gönderilen bir rapora göre, BlackRock'ın bu adımı, şirketin kripto para alanında genişlemeye devam ettiğinin bir göstergesi.

Analistler, BlackRock'ın tokenleştirilmiş fon teklifinin, stablecoinler (örneğin USDC) ile entegrasyon sayesinde Blockchain üzerinde gerçekleşebileceğini belirtiyor. Bu, yeni varlık sınıflarının (tahviller, hisse senetleri, döviz sabit kripto para birimleri) Blockchain üzerinde daha fazla programlanabilirlik ve varlık sınıfları arası iş birliği imkânı sunacağını öngörüyor.

BlackRock'ın bu hamlesi, kurumsal kullanım için tasarlanmış altyapının perakende spekülasyon ötesine geçerek değer kazanmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor. BlackRock, bu girişimini finansal hizmetler firması Securitize ile iş birliği yaparak ve tokenize bir para piyasası fonu başlatma planlarını duyurarak duyurdu. Bu hareket, firmanın Ocak ayında spot Bitcoin borsa yatırım fonunu piyasaya sürerek dijital varlıklara olan ilgisini artırdığını gösteriyor.

BlackRock USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu'nun (BUIDL), ABD Hazine bonoları, repo anlaşmaları ve nakit yatırımlarına odaklanan likit bir fon olacağı açıkladı, ancak henüz bir lansman tarihi belirtilmedi.

Tokenizasyon sürecinde, Securitize platformunun yanı sıra Anchorage, Coinbase, BitGo ve Fireblocks gibi dijital varlık saklama ve transfer hizmetleri sunan şirketlerin ekosistem ortakları olarak görev yapacağı ve BNY Mellon'un fonun varlıklarını saklayarak geleneksel piyasalar ile entegrasyonu kolaylaştıracağı açıklandı.

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Son Dakika Finans BlackRock Tokenleştirilmiş Fon ile Kurumsal Yatırımcıları Kriptoya Çekiyor - Son Dakika

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