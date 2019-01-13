Blake Griffin'den Eski Takımına 44 Sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers
'ı 109-104 yenen Detroit Pistons
'ın all-star oyuncusu Blake Griffin
, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons'a gönderen eski takımı Los Angeles
Clippers'ın seyircisi önüne çıktı.
Pistons, Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109-104 kazandı. Pistons'ta Andre Drummond
, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti.
Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo
Gallinari'nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams
'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109 Miami
Heat- Memphis Grizzlies
: 112-108 Orlando
Magic- Boston Celtics
: 105-103
Minnesota Timberwolves- New Orleans
Pelicans: 110-106 Oklahoma
City Thunder- San Antonio Spurs
: 122-112 Phoenix
Suns- Denver Nuggets
: 102-93
Sacramento Kings- Charlotte Hornets
: 104-97
Utah Jazz- Chicago Bulls
: 110-102