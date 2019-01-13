Son Dakika Haberleri: Blake Griffin'den Eski Takımına 44 Sayı

Blake Griffin'den Eski Takımına 44 Sayı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.

Blake Griffin'den Eski Takımına 44 Sayı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 109-104 yenen Detroit Pistons'ın all-star oyuncusu Blake Griffin, 44 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Blake Griffin, kendisini geçen sezon takasla Detroit Pistons'a gönderen eski takımı Los Angeles Clippers'ın seyircisi önüne çıktı.

Pistons, Griffin'in 44 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla oynadığı mücadeleyi 109-104 kazandı. Pistons'ta Andre Drummond, 20 sayı ve 21 ribauntla Griffin'e eşlik etti.

Clippers'ta Montrezl Harrell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Danilo Gallinari'nin 23 sayı, 6 ribaunt ve Lou Williams'ın 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 104-109

Miami Heat- Memphis Grizzlies: 112-108

Orlando Magic- Boston Celtics: 105-103

Minnesota Timberwolves- New Orleans Pelicans: 110-106

Oklahoma City Thunder- San Antonio Spurs: 122-112

Phoenix Suns- Denver Nuggets: 102-93

Sacramento Kings- Charlotte Hornets: 104-97

Utah Jazz- Chicago Bulls: 110-102

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Blake Griffin, Spor
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