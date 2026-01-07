Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde her gün 2 milyar insanın güvenli olmayan su tükettiğini bildirdi.
BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
"Her gün 2 milyar insan, temel bir insan ihtiyacı olmasına rağmen güvenli olmayan su tüketiyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, BM'nin her damla suyun güvenli olması için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › BM: 2 Milyar İnsan Güvensiz Su Tüketiyor - Son Dakika
