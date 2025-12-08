BM, 33 Milyar Dolarlık Acil Yardım Çağrısı Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM, 33 Milyar Dolarlık Acil Yardım Çağrısı Başlattı

08.12.2025 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, 50 ülkedeki 135 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak için 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl 50 ülkedeki ihtiyaç sahibi 135 milyon kişiye ulaşmak amacıyla 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısı başlattı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2026 küresel acil yardım çağrısıyla ilgili "Yaşam Boyu Yaşam" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda BM ve ortaklarının küresel yardımlar amacıyla 33 milyar dolarlık acil yardım çağrısını başlattığı belirtilerek, "Öncelik, hayat kurtarıcı ihtiyaçları bulunan 87 milyon kişiye destek olmak. Hedefimiz, 2026'da 50 ülkede 135 milyona ulaşmak. 2025'te ciddi fon kesintileri ve yardım çalışanlarına yönelik saldırılara rağmen 98 milyon kişiye yardım ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Küresel insani yardım çağrısı kapsamında öncelikle savaşlar, iklim felaketleri, depremler, salgın hastalıklar ve gıda kıtlığının en çok yaşandığı bölgelerdeki kişilere erişileceği kaydedilen raporda, 23 milyar doların acil olarak 87 milyon hayat kurtarmak amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

Raporda BM'nin 2025'teki insani yardım çağrısı için 12 milyar dolarlık fon toplandığına, bunun son 10 yılın en düşüğü olduğuna işaret edildi.

İnsani yardım görevlilerinin 2024'e kıyasla bu yıl 25 milyon daha az kişiye ulaştığı kaydedilen raporda, "Bunun sonuçları hemen görüldü. Açlık arttı, sağlık sistemleri ağır bir yük altına girdi, eğitim geriledi, mayın temizleme çalışmaları durdu ve aileler darbe üstüne darbe aldı. Barınak yok, nakit yardım yok, koruma hizmeti yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

En geniş bireysel müdahale planı, işgal altındaki Filistin topraklarında olacak

Raporda sivillerin savaş hukukunun tamamen hiçe sayılmasına maruz kaldığı, çoğunluğu yerel personel olmak üzere 320'den fazla yardım görevlisinin öldürüldüğü kaydedildi.

2026'da en geniş bireysel müdahale planının, şok edici düzeyde şiddet ve yıkım yaşayan işgal altındaki Filistin toprakları için kullanılacağı belirtilen raporda, bu kapsamda 3 milyon kişiye ulaşılması amacıyla 4,1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Sudan'da 20 milyon kişi için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor

Raporda, "Dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da 20 milyon kişi için 2,9 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. Bölgesel planların en büyüğü ise 2,8 milyar dolarla Suriye'deki 8,6 milyon kişi için." bilgisi paylaşıldı.

BM'nin üye ülkelerden destek isteyeceği vurgulayan raporda, ülkelerin failleri ve onları silahlandıranları hesap vermeye zorlayarak insani yardım görevlileri dahil sivillerin silahlı çatışmalarda korunmasını sağlamak amacıyla nüfuzlarını kullanmaya teşvik edileceği vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, küresel yardım çağrısının kolektif enerjiyi öncelikle nereye odaklamaları gerektiğini ortaya koyduğunun altını çizdi.

Fletcher, "2026 Küresel İnsani Yardım Genel Taslağı, reform, kanıt ve verimlilik temeline dayanıyor. Bu, gücü yerel kuruluşlara aktarıyor, daha fazla parayı doğrudan ihtiyacı olan insanların eline aktarıyoruz. İnsani yardım çalışmalarını idealizm, tevazu ve umutla yeniliyor ve yeniden tasarlıyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, 33 Milyar Dolarlık Acil Yardım Çağrısı Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:19:09. #7.11#
SON DAKİKA: BM, 33 Milyar Dolarlık Acil Yardım Çağrısı Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.