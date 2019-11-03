Son Dakika Haberleri: BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı
Son Dakika Dünya BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı

BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da etnik ayrımcılığa maruz kalarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslüman mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde geri dönebilmesi konusunda Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye uyarıda bulundu.

BM Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesi için Myanmar'ı uyardı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da etnik ayrımcılığa maruz kalarak ülkelerini terk eden Arakanlı Müslüman mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde geri dönebilmesi konusunda Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye uyarıda bulundu.


Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakanlı mültecilerin dramından derin endişe duyduğunu belirterek, "Myanmar, mültecilerin güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde yurtlarına geri dönmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamakla sorumludur." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:24 
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