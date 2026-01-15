BM'den ABD'ye Grönland Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'ye Grönland konusunda uluslararası hukuka ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterme çağrısında bulundu.

BM raportörleri, ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD Başkanı'nın Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalar, özellikle de bölgenin ABD kontrolüne alınması ve bu sonuca ulaşmak için güç kullanılabileceği yönündeki önerileri hakkında ciddi endişe duyuyoruz. ABD'ye Grönland konusunda uluslararası hukuka ve kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir bölgenin, algılanan ulusal güvenlik veya ekonomik çıkarlar doğrultusunda başka bir devlet tarafından alınabileceği, kontrol edilebileceği veya sahip olunabileceği yönündeki iddiaların, uluslararası toplumun uzun zamandır reddettiği sömürgeci egemenlik mantığını çağrıştırdığı belirtilen açıklamada, bu tür söylemlerin demokratik ve adil uluslararası düzenin korunması konusunda derin endişeler uyandırdığının altı çizildi.

"BM Şartı'nın temel ilkelerine zarar verme riski taşıyor"

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok sayıdaki ifadesinde Danimarka Krallığı'nın bölge üzerindeki yasal egemenliğini defalarca sorguladığı ve Grönland'a sahip olunması ve Ada'nın kontrolünün ülkesi için mutlak gereklilik olduğunu belirttiği anımsatılarak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongreye "hükümetin Grönland'ı satın almayı" planladığını bildirdiği hatırlatıldı.

Grönland'ın siyasi statüsünü değiştirmek veya başka bir ülkenin egemenliğine meydan okumak için herhangi bir tehdit veya güç kullanımının, BM Şartı'nın 2(4) maddesiyle açıkça yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Bu tür açıklamalar, güç kullanımının yasaklanması, toprak bütünlüğüne saygı ve tüm ülkelerin siyasi bağımsızlığı dahil BM Şartı'nın temel ilkelerine zarar verme riski taşıyor. Bu açıklamalar, uluslararası insan hakları hukuku ve kendi kaderini tayin hakkıyla tutarsızdır." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ABD ile Danimarka Krallığı arasında 1951 yılında imzalanan anlaşma uyarınca Ada'da Amerika'nın askeri varlığının güçlendirilmesinin ancak Grönland'ın tam onayıyla gerçekleştirilmesinin gerektiği ifade edildi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı, Danimarkalı yetkililer ile AB yönetiminin tepkisini çekmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün yaptığı açıklamada, meseleyi Arktik güvenliği olarak ele aldıklarını ve müttefiklerin bölgenin güvenliğini sağlamak için atılacak adımları görüştüklerini söylemişti.

Faroe Adaları ile birlikte Danimarka Krallığı çatısı altındaki iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.