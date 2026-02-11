BM'den Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
BM'den Batı Şeria Uyarısı

11.02.2026 11:15
BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, atılan adımların İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde ilhak etmesini pekiştirdiğinden ve bunun açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğundan endişe duyduklarını bildirdi.

Shamdasani, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran kararını kınadıklarını belirten Shamdasani, bu kararın, resmi bir sınır dışı etme yerine biriken baskı yoluyla zorla yer değiştirmeyi kolaylaştıran koşullar oluşturduğunun altını çizdi.

Shamdasani, "Batı Şeria'da zaten bir baskı ortamı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu durum, 7 Ekim 2023'ten bu yana giderek kötüleşti. Bundan önce de Batı Şeria'daki Filistinliler için alanın daralmasına yönelik eğilimler görüyorduk. (İsrail'in denetim ve kontrol faaliyetlerini artırma kararı) Bu kabul edilemez. Karar, Uluslararası hukuku ihlal ederek işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki İsrail egemenliğinin genişlemesini yoğunlaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana 1000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belgelediklerini aktaran Shamdasani, "Tam rakam, işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil İsrail güçleri ve (yasa dışı) yerleşimciler tarafından öldürülen 1052 Filistinlidir. Ayrıca birçok farklı biçimde şiddet görüyoruz. Dayaklar, keyfi olarak gözaltına alınan Filistinlilerin insanlık dışı gözaltı koşulları var." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin gıdaya, tarım arazilerine, işe, okullara ve hatta sağlık hizmetlerine erişimini engelleyen, giderek artan ve ciddi hareket kısıtlamaları gördüklerine işaret eden Shamdasani, bu durumun, özellikle son birkaç aydır yoğunlaştığını belirtti.

Shamdasani, "Atılan adımların İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde ilhak etmesini pekiştirdiğinden ve bunun açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğundan endişe ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazze ile Batı Şeria'daki durumun karşılaştırılamayacağına değinen Shamdasani, Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğine ve her geçen gün daha da ciddileştiğine dikkati çekti.

"Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarının uzun süredir sistematik şekilde ihlal edildiğini görüyoruz"

Shamdasani, "Esasında Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarının uzun süredir sistematik şekilde ihlal edildiğini görüyoruz ve bunu onlarca yıldır gözlemliyoruz. Ofisimiz bu sürekli ve sistematik ayrımcılığı belgeledi ve bu tür ayrımcılığın ırksal ayrımcılığa varabileceğini de söyledik. Bu, ırksal ayrımcılığa ve hatta apartheide de varabilir. Batı Şeria'da Filistinlilerin ekonomik, sosyal, kültürel, sivil ve siyasi yaşamlarının kısıtlanmasında ve şiddetin artmasında bir artış gördük ve bu durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Batı Şeria'daki duruma dikkat etmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Shamdasani, uluslararası toplumun, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duymasını ve Batı Şeria'yı ilhakını daha da pekiştirmemesini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

