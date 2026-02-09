BM'den İsrail'e Endişe Mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararına ilişkin "ciddi endişe" duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde bir dizi idari ve uygulama tedbiri alma kararına ilişkin haberlerden ciddi endişe duymaktadır." ifadesi paylaşıldı.

İsrail'in, bu kararı da dahil olmak üzere sahadaki mevcut gidişatın iki devletli çözüm olasılığını aşındırdığı belirtilen açıklamada, "(Genel Sekreter), işgal altındaki Batı Şeria'daki, Doğu Kudüs de dahil tüm İsrail yerleşimlerinin yasal geçerliliğinin olmadığını ve ilgili BM kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu yinelemektedir." denildi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının devam etmesi de dahil olmak üzere bu tür eylemlerinin sadece istikrarsızlaştırıcı değil aynı zamanda hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, İsrail'e söz konusu kararları geri alma çağrısı yapıldı.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.