BM Dünya Gıda Programı Yemen'de Faaliyetleri Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Dünya Gıda Programı Yemen'de Faaliyetleri Askıya Aldı

BM Dünya Gıda Programı Yemen\'de Faaliyetleri Askıya Aldı
29.01.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de güvenlik sorunları nedeniyle BM Dünya Gıda Programı, Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki tüm faaliyetlerini durdurdu.

SANA, 29 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki tüm faaliyetlerini askıya alma ve 31 Mart'tan itibaren 360 Yemenli çalışanın sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetinden yetkililer ve Sana'daki Dünya Gıda Programı personeli, çarşamba günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, kararın program liderliğiyle gerçekleştirilen sanal bir toplantıda duyurulduğunu bildirdi. Askıya alma kararı, başkent Sana ve Husiler'in kontrolündeki diğer vilayetlerdeki tüm Dünya Gıda Programı faaliyetlerini kapsıyor.

Adının açıklanmaması şartıyla konuşan Dünya Gıda Programı'ndan Yemenli bir yetkili, kararın özellikle güvenli çalışma ortamının ortadan kalkması ve finansman kısıtlamaları nedeniyle alındığını belirtti. Yetkili, 38 Dünya Gıda Programı çalışanının birkaç aydır Husi milislerince gözaltında tutulduğunu da hatırlattı.

Husiler, faaliyetlerin askıya alınmasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

BM sık sık Husileri yerel BM görevlilerini gözaltına almakla suçluyor. Bazı görevliler 2021'den beri gözaltında tutulurken, BM bu görevlilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Dünya Gıda Programı Yemen'de Faaliyetleri Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:33:42. #7.11#
SON DAKİKA: BM Dünya Gıda Programı Yemen'de Faaliyetleri Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.