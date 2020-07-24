BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekonomik krizle boğuşan Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekonomik krizle boğuşan Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkedeki ekonomik kriz ele alındı.

BM Genel Sekreteri, Lübnan'ın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı bu zor dönemi atlatması için BM'nin destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn da ülkesindeki ekonomik krizi aşacak çalışmalar yürütülmesinin kaçınılmazlığına dikkati çekti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Mişel Avn, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü - Son Dakika
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